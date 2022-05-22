SPOR WRC'de Kalle Rovanpera'dan üst üste üçüncü zafer - Haberler

SPOR WRC'de Kalle Rovanpera'dan üst üste üçüncü zafer

İSTANBUL,(DHA) -Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2022 sezonunun dördüncü yarışı Portekiz'de koşuldu. 338.34 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 21 etaplık Portekiz Rallisi'ne Red Bull sporcuları imza attı. Hız, akıcılık ve tekniğin ön plana çıktığı zorlu ralliyi 3 saat 44 dakika 19,2 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera, rakiplerini geride bırakarak İsveç ve Hırvatistan'ın ardından üst üste üçüncü zaferine ulaştı. Elfyn Evans ikinci, Dani Sordo da üçüncü oldu. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışının ardından genel klasmanda Kalle Rovanpera zirvede yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı 02-05 Haziran tarihlerinde İtalya'da gerçekleşecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor