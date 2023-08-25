KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Y. Adana Demirspor maçı sonrası, 'Haftaya rövanş maçında sıcaklıklar bizi etkileyebilir. Adana'nın bu konuda avantajı var. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız' dedi.

- Wouter Vrancken: "Rövanşta sıcaklıklar bizi etkileyecektir"

BRÜKSEL - KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Y. Adana Demirspor maçı sonrası, "Haftaya rövanş maçında sıcaklıklar bizi etkileyebilir. Adana'nın bu konuda avantajı var. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında KRC Genk sahasında Y. Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, "Aradan sonra performansımızda bir değişiklik oldu. İlk yarıda kötü, durağan oynadık. Ancak ikinci yarı açıldık. Rakibimiz de ikinci yarı oyunumuza ayak uydurdu. Başta kötü bir oyun sergilemiş olsalar da oyuncularım çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Devre arası durum analizi yaptık"

Adana Demirspor'a karşı zorlu bir rövanş mücadelesine çıkacaklarını anlatan Vrancken, "Önümüzdeki hafta için ben şansa inanmam. İyi bir ekiple karşı karşıya olacağız. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Onları tebrik ettim. Top hakimiyeti çok iyiydi. Şu anda yeterince iyi oynadığımız anlar oldu, Ancak kıvılcım her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Arada durum analizi yaptık ve aradan sonra oyuncularımız oyunlarını düzelttiler. Bunu önümüzdeki hafta da yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Sıcak hava bizi etkileyebilir"

Adana'daki sıcak havadan çok etkileneceklerini vurgulayan KRC Genk Teknik Direktörü, daha sonra şunları söyledi:

"Sıcak hava bizi etkileyebilir. Adana'nın bu şekilde avantajı var. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız elbette."