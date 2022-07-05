Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) takımlarından Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiraladı.

Beşiktaş Kulübü, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) takımlarından Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiraladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Wout Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Burnley Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin avro performans primi şirketimiz tarafından ödenecektir."

AA / Emrah Oktay - Spor

Beşiktaş England Burnley Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title