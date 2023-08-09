Wolverhampton Teknik Direktörü Julen Lopetegui ile Yollar Ayrıldı
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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı. Kulüp, Lopetegui'nin lig sezonunun başlamasına iki gün kala görevinden ayrıldığını duyurdu. Lopetegui, geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Wolverhampton'ın başında bulunuyordu.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı.
Wolverhampton Kulübü, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının ligde 2023-2024 sezonunun başlamasına iki gün kala karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.
İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla'yı çalıştıran Lopetegui, Kasım 2022'de Wolverhampton'ın başına geçmişti.
Lopetegui yönetimindeki Wolverhampton, geçen sezonu 41 puanla 13. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor