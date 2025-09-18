Haberler

Wolverhampton, Teknik Direktör Vitor Pereira ile Sözleşme Uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı. Pereira, kulüpte olmaktan onur duyduğunu belirtti ancak takım mevcut durumda puansız son sırada yer alıyor.

Kulübün açıklamasında, 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Wolverhampton, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
