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Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı

Wolverhampton, Matheus Nunes'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.

Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Portekiz'de Ericeirense ve Estoril'de forma giyen Nunes, 2019'da Sporting Lizbon'a transfer oldu.

Bir lig, iki Portekiz Kupası zaferi yaşadığı Lizbon ekibinde 101 maça çıkan Nunes, 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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