Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu - Haberler

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Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu

AA - Erbil Başay - Spor
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Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktörlük görevine Niko Kovac'ın getirildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktörlük görevine Niko Kovac'ın getirildiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki Kovac ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştıran Kovac, son olarak Fransa'da Monaco'nun teknik direktörlüğünü yaptı.

Kovac, 2013-2015 yıllarında Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Wolfsburg, 2021-2022 sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırmıştı.

AA / Erbil Başay - Spor

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