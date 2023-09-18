Wingsuit Uçuşları Yarışmasında Yahor Arlou Şampiyon

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1. Wingsuit uçuşları yarışmasından çeşitli görüntüler

ABD'li wingsuit sporcusu Yahor Arlou, Pazar günü Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie kentindeki Tianmen Dağı'nda düzenlenen 9. Dünya Wingsuit Ligi Wingsuit Dünya Şampiyonası'nda 25,041 saniyelik derecesiyle hava yarışı dalında şampiyonluk kazandı.

Son sekiz yarışmacı yaklaşık 1.400 metre yüksekliğindeki dağdan sırayla atladı. Arlou, iki turlu yarışmanın ardından neredeyse kusursuz bir performansla birinci oldu.

"Bu grup, dünyanın en iyi wingsuit pilotlarından oluşuyor. Bu yüzden bunun zorlu bir yarışma olduğunu düşünüyorum ve hedefim eğlenmek, güvende olmak ve kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapmak. En azından kendi rekorumu kırmak."

Bu, Arlou'nun 2017, 2018 ve 2019'dan sonra Dünya Şampiyonası'na dördüncü katılışı. Sporcu, 2019'da hava yarışı dalında üçüncü olmuştu.

Yarışmada Güney Afrikalı Jean Jacques Wallis ikinci ve Avustralyalı Scott Paterson üçüncü oldu. Etkinlikteki tek Çinli yarışmacı olan Zhang Shupeng ise ön eleme turunda beşinci olarak finale çıkmaya hak kazandı ve finalde beşinci oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhangjiajie'den bildiriyor.(XHTV)