Wimbledon Tenis Turnuvasında Çevre Aktivistlerinin Eylemi

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Londra'daki Wimbledon tenis turnuvasındaki iki maç, Just Stop Oil isimli çevre örgütü aktivistlerinin korta girip konfeti atması nedeniyle durduruldu. Aktivistler, fosil yakıt lisanslarının iptal edilmesini savunuyor.

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Londra'daki Wimbledon tenis turnuvasındaki iki maç, Just Stop Oil isimli çevre örgütü aktivistlerinin korta girip konfeti atması nedeniyle durduruldu.

Daha fazla fosil yakıt lisansı verilmemesi ve var olanların iptal edilmesini savunan Just Stop Oil örgütü aktivistleri, son dönemde toplu etkinliklerde yaptıkları eylemlerine bir yenisini Wimbledon'da ekledi.

İlk olarak Bulgar Grior Dimitrov ile Japon Sho Shimabukur arasında oynanan tek erkekler maçında korta giren aktivistler, sahaya daha önceki eylemlerinde yaptıkları gibi turuncu nesneler attı.

Grup, yaptığı açıklamada, korta "çevre dostu turuncu konfeti ve yapboz parçaları" attıklarını belirtirken, maçı canlı anlatan BBC spikeri, "Bu yaz İngiliz spor etkinliklerine damga vuran turuncu." ifadelerini kullandı.

Hakem kulesinin yanına oturan eylemcinin dışarı çıkarılması, konfetilerin temizlenmesi işlemi ve yağmur nedeniyle ara verilen maç yaklaşık 50 dakika sonra tekrar başladı.

Just Stop Oil aktivistleri ikinci eylemini ise İngiliz Katie Boulter ile Avustralyalı Daria Saville arasında oynanan tek kadınlar ilk tur maçında gerçekleştirdi.

Aynı kortta oynanan maç esnasında yine sahaya giren eylemciler aynı konfetilerden sahaya atarak maçın durmasına sebep oldu.

Korta girerek eylem yapan iki kişinin gözaltına alındığı, eylemcilerin 68 yaşındaki emekli öğretmen Deborah Wilde ile 66 yaşındaki Simon Milner-Edwards olduğu açıklandı.

Just Stop Oil aktivistleri son dönemde toplu etkinliklerde yaptığı boya ve konfeti atma, etkinliği durdurma ve bazı şirketlerin duvarlarını boyama eylemleriyle dikkati çekiyor.

Son olarak geçen hafta Londra'da oynanan uluslararası bir kriket maçında sahaya girip turuncu toz atan grup aktivistleri, daha önce de İngiltere Ragbi Ligi finalinde sahaya girmiş, Dünya Snooker Şampiyonası'nda ise bilardo masasına çıkarak turuncu boya atmıştı.

Aktivistler neredeyse her gün Londra'nın işlek bir noktasında trafiği durdurarak "yavaş yürüyüş" adını verdikleri eylemi de yapıyorlar.

Grup, bu eylemle hem toplumun hem de hükümetin dikkatini çekebileceklerini açıklarken, oluşan trafik nedeniyle yaya ve sürücülerin eylemcilere saldırdığı olaylar da yaşanıyor.