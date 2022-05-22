Wimbledon Tenis Turnuvası canlı yayınla TRT'de - Haberler

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlarına getirmeye devam eden TRT, İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Haziran-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek dört Grand Slam'in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en başarılı raketlerinin 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında boy göstereceği Wimbledon Tenis Turnuvası'nın heyecan verici müsabakaları canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek. En büyük dört tenis turnuvası arasında yer alan ve kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip Wimbledon'da ayrıca bu yıldan itibaren iki haftalık programın ortasındaki pazar günü maç oynanmaması geleneğinden vazgeçiliyor. Böylece turnuva heyecanı aralıksız 14 gün devam edecek.

Wimbledon'a puanlama sisteminden çıkarıldı

Dünyanın bir numaralı tenis turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon, uluslararası tenis otoritelerinin puanlama sisteminden çıkarıldı. Bu karara göre Wimbledon'da turnuvaya katılan sporcuların aldıkları puanlar dikkate alınmayacak. Karar, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı düzenleyen All- England Lawn Tennis Club'ın, Rus ve Belaruslu sporculara yasak getirmesi üzerine alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor