Wimbledon'ın geçen yılki finalisti Nick Kyrgios, bilek sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamayacak

Geçen yılki Wimbledon finalisti Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, bileğindeki sakatlık nedeniyle bu yılki organizasyona katılamayacak. Kyrgios, yazılı açıklamasında bileğindeki yırtık nedeniyle mücadele edemeyeceğini belirtti. Kyrgios, Ocak ayında dizinden ameliyat olmuş ve geçen ay tenise dönmüştü. Ancak Mallorca'da düzenlenen turnuva öncesi antrenmanlarda bileğinden sakatlandı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın geçen yılki finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios, bileğindeki sakatlık nedeniyle bu yılki organizasyona katılamayacak.

Yazılı açıklamada bulunan Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon'da mücadele edemeyeceğini belirtti.

Geçen yıl düzenlenen Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'e 3-1 yenilen dünya 33 numarası Kyrgios, bugün başlayan organizasyonun favorileri arasında gösteriliyordu.

Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios, uzun bir süredir kortlardan uzak kalmış ve geçen ay Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık turnuvasıyla tenise dönmüştü. Avustralyalı tenisçi, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen turnuva öncesi antrenmanlarda bu kez bileğinden sakatlanmıştı.