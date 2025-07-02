Wimbledon'da Üçüncü Tur Heyecanı: Sabalenka, Keys ve Kartal İlerledi

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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Aryna Sabalenka, Madison Keys ve Türk kökenli Sonay Kartal üçüncü tura adını yazdırdı. Tek erkeklerde ise 12 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, turnuvaya veda etti.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Aryna Sabalenka, Madison Keys ve Sonay Kartal üçüncü tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek üçüncü tura çıktı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı ABD'li raket Madison Keys ise Sırp tenisçi Olga Danilovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Türk kökenli Büyük Britanyalı Sonay Kartal, Bulgar rakibi Viktoriya Tomova'yı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Frances Tiafoe elendi

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Frances Tiafoe, Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie'ye 6-4, 4-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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