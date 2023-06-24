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Wimbledon'da Türk tenisçiler mücadele edecek

Wimbledon'da Türk tenisçiler mücadele edecek

Spor Haberleri

İngiltere'de düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 5 mili tenisçi korta çıkacak. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek. Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.

İngiltere'de düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 5 mili tenisçi korta çıkacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Wimbledon England Londra Tenis Spor Haberler

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