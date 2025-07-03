Wimbledon'da Sinner Üçüncü Tura Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Aleksandar Vukic'i setlerde 3-0 mağlup ederek üçüncü tura adını yazdırdı.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner üçüncü tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Sinner ile Avustralyalı tenisçi Aleksandar Vukic karşılaştı.
Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Tek erkeklerde, 36 yaşındaki Hırvat raket Marin Cilic, dünya 4 numarası Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 6-4, 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle elemeyi başardı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor