Wimbledon'da Mirra Andreeva Dördüncü Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Rus raket Mirra Andreeva, 7 numaralı seribaşı olarak ABD'li rakibi Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek dördüncü tura adını yazdırdı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Rus raket Mirra Andreeva, dördüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününe, sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva, dünya 55 numarası ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlardaki diğer maçlarda Rus raket Liudmila Samsonova ve İspanyol tenisçi Jessica Bouzas Maneiro rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Liverpool'dan Diogo Jota için büyük vefa örneği

Liverpool'dan vefat eden Diogo Jota için büyük vefa örneği
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.