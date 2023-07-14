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Wimbledon'da Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev'i yenerek finale çıktı

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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