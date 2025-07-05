Wimbledon'da Alcaraz ve Sabalenka Tur Atladı

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Kadınlarda ise dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Emma Raducanu'yu mağlup ederken, Elise Mertens de Elina Svitolina'yı eleyerek üst tura geçti.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 5. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Alcaraz, rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 7-6 ve 6-4'lük setlerle eleyerek tur atladı.

Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde ise Belçikalı Elise Mertens, Ukraynalı raket Elina Svitolina'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle elemeyi başardı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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