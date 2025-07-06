Wimbledon'da Alcaraz ve Sabalenka Çeyrek Finale Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İspanyol Carlos Alcaraz, Rus Andrey Rublev'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i mağlup etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol sporcu Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.
Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor