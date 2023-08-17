Willian Arao, Panathinaikos'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Panathinaikos Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de 31 yaşındaki futbolcu Willian Arao takımdan ayrıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Panathinaikos'a transfer oldu. Sarı- lacivertli kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Arao, 45 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı giyerken, 1 gol katkısı verdi. - İSTANBUL