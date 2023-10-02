Wilfried Zaha: 'Tercih ettiğim pozisyon sol kanat'

Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zaha, tercih ettiği pozisyonun sol kanat olduğunu belirtirken, Manchester United hakkında konuşmadığını ve Galatasaray'ın başarılı olmak için hazır olduklarını söyledi.

Wilfried Zaha : Yarınki maç için hazırız

"Tercih ettiğim pozisyon sol kanat"

"Arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum"

"Bana büyük sevgi gösterdiler"

Serhan TÜRK / MANCHESTER (İngiltere), (DHA) ' Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, 'Bence yarınki maç için hazırız. Tabii ki onların da iyi bir takımı var. Bizim de onların canını yakabilecek oyuncularımız var. Hepimiz yarınki maçı dört gözle bekliyoruz' dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Manchester United'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manchester United ile oynayacakları maçı değerlendiren Zaha, 'Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Tabii ki de benim daha önce Manchester United için oynadığımı biliyorsunuz. Bu 10 yıl öncesindeydi. Bugün 30 yaşındayım. Bence oyun olarak olgunlaştım, Galatasaray'a geldim. Hocamızın yardımı ve takım içindeki yeteneklerle yarınki maç için hazırız. Tabii ki onların da iyi bir takımı var. Bizim de rakibimizin canını yakabilecek oyuncularımız var. Hepimiz yarınki maçı dört gözle bekliyoruz' dedi.

'TERCİH ETTİĞİM POZİSYON SOL KANAT'

Tercih ettiği pozisyon hakkında konuşan Zaha, 'Tabii ki de benim tercih ettiğim pozisyon sol kanat. Hocamızın hangi pozisyonda ihtiyacı varsa ben takımın iyiliği için onu yapmalıyım. Eğer benden o pozisyonda oynamamı isterse oynarım. Orada oynamam gerekiyorsa benim için sorun yok' ifadelerini kullandı.

'O NOKTADA YAPTIĞIM HER ŞEY KARİYERİMİ YÜKSELTTİ'

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra istediği bir şey olduğunu ve onun için mücadele ettiğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, 'Dürüst olacağım. Sizce yüzüme baktığınız zaman rahatsızlık hissediyor muyum' Belli bir dönem geçirdim orada. O dönemde ya tamamen bitecektim ya da üzerine koyarak kendimi yaratacaktım. Ben kesinlikle orada bitirmeyecektim kariyerimi. Benim o noktadan sonra yaptığım her şey kariyerimi yükseltti. İstediğim bir şey vardı ve onun için mücadele ettim. Bugün buradayım? şeklinde konuştu.

'NORMAL BİR LİG MAÇIYDI'

Zaha, Crystal Palace ile daha önce Manchester United'a karşı oynamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Herhangi ekstra bir şey hissetmedim. Manchester United'a karşı oynadığım maç normal bir lig maçıydı. Tabii ki burada bir geçmişim vardı. 19-20 yaşında olduğum zamanlar. Manchester United'a karşı oynadığım zaman da onları düşündüm. Ama Crystal Palace'a gittikten sonra sadece lig maçıydı. Her maça bir iş gibi baktım o noktadan sonra. Herhangi farklı bir şey hissetmedim bu konuda.'

'ARKADAŞLARIMLA MANCHESTER UNITED HAKKINDA KONUŞMUYORUM'

Zaha, Old Trafford'un atmosferinin sorulmasına ise 'Açıkçası hayır. Bilmiyorum daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi' Duyabileceğiniz en yüksek ses ve çok büyük bir gürültü. Ben arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum. Bizim neler yapabileceğimiz, kendi oyunumuzu onlara nasıl gösterebileceğimiz, üstünlük gösterebileceğimiz. Bizim yapacağımız şey bu? şeklinde cevap verdi.

'BANA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERDİLER'

Drogba'nın kendisi hakkında verdiği röportajla ilgili konuşan Zaha, 'Ben kendi ruhumla oynuyorum. Bunu üzerime bir giysi gibi geçirerek oynuyorum. Ama bana gelen sevgiyi ben her zaman yansıtırım. Buraya geldiğimden beri taraftarlar ve takım arkadaşlarım bana çok büyük sevgi gösterdiler. Tabii ki de kendimi daha fazla ifade edebiliyorum. Umarım takımımı Avrupa'da maçlar kazanacak noktaya getireceğim' diyerek sözlerini noktaladı.