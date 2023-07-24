Wilfried Zaha, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için heyecanlı olduğunu söyledi. Zaha, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılamasının muhteşem olduğunu belirtti. Ayrıca, Zaha transfer öncesinde eski Galatasaraylı oyuncular Drogba ve van Aanholt'tan bilgi aldığını ifade etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istediğini söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Muhteşem bir karşılaşma oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum." ifadelerini kullandı.

Zaha, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." dedi.

Transferi öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Drogba ve Patrick van Aanholt'tan bilgi aldığını vurgulayan Zaha, "Elimizden gelen katkıyı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi istedi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.