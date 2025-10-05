Haberler

Wilfried Singo'nun Durumu: Orta Düzeyde Adale Zorlanması

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
