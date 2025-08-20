Wilfred Ndidi: Yüzde Yüz Hazırım

Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim

Ali DANAŞ/İSVİÇRE, -UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yeni transfer Wilfred Ndidi, La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam rakip takımı, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak" sözleriyle değerlendirdi.

Lausanne'ın takım yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Norveçli teknik direktör, "Kaly Sene etkileyici bir oyuncu. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Takımları iyi, rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Diğer oyuncular da problem çıkarabilirler. Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız" şeklinde konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer, stat zemini ile ilgili olarak da, "Ben Norveç'te sentetik zeminde kariyerime başlamıştım. Manchester United'da oynadığım dönem öncesinde sentetik zemine hazırdım. Çok farklı sentetik zeminler de görüyoruz. Buradaki zemini anlamak için idmanı burada yapacağız. Teknik oyuncularımızın buna hazır olması gerekiyor. Sentetik zeminin doğal çimden farklı olduğunu oyunculara anlatacağız. Normalden farklı oynamamız gerekiyor. Daha hızlı bir oyun oynamamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'ELEŞTİRİLERİ YOK SAYMA EĞİLİMİNDEYİM'

Basında yer alan eleştirileri de değerlendiren Solskjaer, "Benim için asla sorun değil. Medya ilgi çekmek için bunları yapacak. Futbolun içinde uzun zamandır bulunuyorum. Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim. Amacımız kulübü, taraftarı, oyuncuları birbirine bağlamak, en iyi ortamı oluşturmak. Oyuncuları etkileyebilir ama bunlar beni etkilemiyor" dedi.

'HERKESİN İSTEDİĞİ ŞEY BAŞARI'

Solskjaer, "Tutkulu, standardı olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Başarıyı sağlamak zorundayız. Küçük sesler medyadan doğal olarak çıkacak. Pazar günü oynadığımız oyunu çok beğendim. Eyüpspor karşısında oynadığımız oyun gayet iyiydi" diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Yarınki karşılaşmanın kendileri için önemine vurgu yapan Solskjaer, "Oyunculardan en iyi performansı almak için çabalarsınız. Bu kulübün transfer politikasıyla ilgili daha sonra konuşabiliriz. Başkanımız ve transferden sorumlu yetkililerimiz transferler için çabalıyor. Oyuncuların kalitesini yukarıya çıkarmak için çabalıyoruz. Fakat önemli olan yarın. Bu hafta bizim odağımız Avrupa" diye konuştu.

'NDIDI, ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCU'

Solskjaer, takıma yeni katılan Wilfred Ndidi'yi değerlendirirken "Ndidi, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Eksik olduğumuz şeyleri de tamamlayacak, lider bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok katkı vereceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Wilfried Ndidi de yaptığı açıklamada, "Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" dedi.

'YÜZDE YÜZ HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM'

Takıma katılmasının ardından yaşadığı uyum sürecini değerlendiren yıldız oyuncu, "Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.