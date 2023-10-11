WhatsApp Dolandırıcılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir'deki dolandırıcılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, WhatsApp üzerinden 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 sim kart, 1 tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet sabit disk sürücüsü ve 1 adet taşınır bellek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

SAMSUN merkezli Balıkesir ve İzmir'deki dolandırıcılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda WhatsApp üzerinden 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 sim kart, 1 tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet sabit disk sürücüsü ve 1 adet taşınır bellek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.