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West Ham United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti

8 Aralık 2023 09:26 Son Güncelleme: 09:28 Abone Ol

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta West Ham United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin Cristian Romero'nun golüyle ilk yarıyı önde kapadığı maçta West Ham United'a galibiyeti getiren golleri Jarrod Bowen ve James Ward-Prowse attı. Ligde üst üste beşinci maçında da galibiyet özlemini gideremeyen Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham United 24 puana yükseldi. Ligde oynanan diğer maçta ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton, sahasında Newcastle United'ı 3-0 yendi.