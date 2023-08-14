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West Ham United, James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, İngiliz orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'u transfer etti. 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ward-Prowse, Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United, Southampton'dan İngiliz orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki James Ward-Prowse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ward-Prowse, 18 kez serbest vuruştan gol atan eski futbolcu David Beckham'ın ardından 17 golle Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

West Ham United Southampton FC England Spor Haberler

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