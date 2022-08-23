West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferi hakkında açıklamada bulunan Emerson, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım." ifadesini kullandı. İngiliz medyası, West Ham United'ın, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceğini iddia etti. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel West Ham United Chelsea Spor Haberler

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