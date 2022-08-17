West Ham United, Alman futbolcu Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Paris Saint-Germain'den (PSG) Alman oyuncu Thilo Kehrer'i transfer etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Paris Saint-Germain'den ( Psg ) Alman oyuncu Thilo Kehrer'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Kehrer'in bonservisi konusunda Fransa temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. West Ham United'da 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. İngiltere basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Kehrer, 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu West Ham United England PSG Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› West Ham United, Alman futbolcu Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.