Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı santrfor, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Beşiktaş İstanbul England Burnley Spor Haberler

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