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Weecoins Kırklarelispor, Teknik Direktör Bilgin Erdem ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp ayrıca sportif direktör Murat Baytaroğlu, antrenör Hakan Güvençer, kaleci antrenörü Ali Özçelik ve kondisyoner Engin Yılmaz'ın da görevlerinin sona erdiğini duyurdu.