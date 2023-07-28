Weecoins Kırklarelispor, Sırat Yeşilördek'i transfer etti
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, Kırkşehir FK'dan Sırat Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini ve takımın daha da güçlendirildiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Kırkşehir FK'dan Sırat Yeşilördek ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.
Transferler ile takımın daha da güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, takımın lige en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.
Açıklamada, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Spor