Weecoins Kırklarelispor, Sırat Yeşilördek'i transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, Kırkşehir FK'dan Sırat Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini ve takımın daha da güçlendirildiğini açıkladı.