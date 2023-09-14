Weecoins Kırklarelispor, Hüseyin Eray Alagöz ile sözleşme imzaladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-beyazlı takım, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.
Alagöz'ün önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı takımın formasını giydiği ifade edilen açıklamada, transferler ile takımın daha fazla güçlendirildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Spor