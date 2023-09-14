Weecoins Kırklarelispor, Hüseyin Eray Alagöz ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil-beyazlı takım, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Alagöz'ün önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı takımın formasını giydiği ifade edilen açıklamada, transferler ile takımın daha fazla güçlendirildiği bildirildi.