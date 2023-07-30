Weecoins Kırklarelispor, Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, Samsunspor'dan Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferlerle takımın güçlendiğini ve lige en iyi şekilde hazırlandığını açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-beyazlı takım, Samsunspor'dan Furkan Fehmi Güneş ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Kırklarelispor'da forma giyen Güneş'in, 2 yıllık sözleşme ile takıma tekrar dahil edildiği bildirildi.
Açıklamada, transferler ile takımın daha da güçlenerek lige en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor