Weecoins Kırklarelispor, Berkay Tanır ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, BAL Ligi ekiplerinden Eskişehirspor'dan Berkay Tanır ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini ve takımın daha da güçlendirildiğini açıkladı.