Weecoins Kırklarelispor, Berkay Tanır ile sözleşme imzaladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, BAL Ligi ekiplerinden Eskişehirspor'dan Berkay Tanır ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini ve takımın daha da güçlendirildiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, BAL Ligi ekiplerinden Eskişehirspor'dan Berkay Tanır ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.
Transferler ile takımın daha da güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, takımın lige en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcu Tanır ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Spor