Weecoins Kırklarelispor: 2-2 - Haberler

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Weecoins Kırklarelispor: 2-2

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Weecoins Kırklarelispor: 2-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Metin Yalçın (xx) UŞAKSPOR: İbrahim (x) - Mete (xx), Emre Can (x), Şamil (x), Berkay Samancı (xx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 85 Emre), Enes (x) (Dk. 85 Alperen), Resul (xx), Yasin Ozan (xxx), İbrahim Demir (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Metin Yalçın (xx)

UŞAKSPOR: İbrahim (x) - Mete (xx), Emre Can (x), Şamil (x), Berkay Samancı (xx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 85 Emre), Enes (x) (Dk. 85 Alperen), Resul (xx), Yasin Ozan (xxx), İbrahim Demir (x) (Dk. 65 Eren x), Eray (x) (Dk. 70 Muhammed x)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mecit (xx) - Ümit Can (xx), Kemal (xx), Davut (xxx), Muhammet (xx), Enes İslam (x), Furkan (x) (Dk. 90 Emre Keleşoğlu), Serhat (x) (Dk. 60 Batuhan x), Emre Balkı (x) (Dk. 60 Harun xx), Şevki (xx), Enes Karakuş (xx) (Dk. 90 Ali)

GOLLER: Dk. 29, Dk. 76 (Pen.) Yasin Ozan ( Uşakspor ), Dk. 72 Harun, Dk. 74 Emre Can (Kendi kalesine) ( Kırklarelispor )

SARI KARTLAR: Eray, Emre Can ( Uşakspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası bulunmayan Uşakspor,evinde Weecoins Kırklarelispor'la 2-2 berabere kaldı. Uşakspor 29'uncu dakikada Yasin Ozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Maçın 72'nci dakikasında Harun tabelayı 1-1'e getirirken, 74'üncü dakikada Uşaksporlu Emre Can kendi filelerini sarsarak Kırklarelispor'un 2-1 öne geçmesine neden oldu. Uşakspor yediği ikinci golden 2 dakika sonra penaltı kazandı ve Yasin Ozan atışı gole çevirdi: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf hanelerine 1'er puanı yazdırdı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor, Yasin Ozan, Emre Can, Uşakspor, Spor, Haberler

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