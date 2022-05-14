WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu - Haberler

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WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu

WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi Türk boksör Seren Ay Çetin oldu.

WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi Türk boksör Seren Ay Çetin oldu.

Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, 2 kez dünya şampiyonu olan 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıktı. Caferağa Spor Salonu'ndaki organizasyonda rakibini 4. raundun başında nakavt eden Seren Ay, gümüş kemerin sahibi oldu.

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada da galip geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammed Ali, Mike Tyson, Türk, Boks, Spor, Haberler

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