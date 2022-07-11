Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor

Derby Country'den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, Major League Soccer (MLS) ekiplerinden DC United'a teknik adam olarak geri dönüyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2020-2021 sezonunun ardından futbolu bırakarak adım atan İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Wayne Rooney, ilk deneyimini Derby Country'de yaşadı. Kasım 2020'de geçici antrenör olarak göreve başlamasının ardından 2021 yılı ocak ayında teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Kulübün ekonomik sıkıntıları sebebiyle 21 puanının silinmesiyle sezona başlayan İngiliz ekibi, sezon sonunda 34 puana ulaşsa da Championship'te kalmayı başaramazken, Rooney de görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Derby Country, Rooney yönetiminde 49 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etmişti.

BU KEZ TEKNİK ADAM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

MLS'te istediği gibi bir sezon geçiremeyen DC United, Hernan Losada'nın yerine daha önce futbolcu olarak kadrosunda yer alan Wayne Rooney'yi teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor. ABD basınına göre, DC United, kulüp tarihinin en yüksek teknik adam maaşını vererek, 1 yıldan daha uzun süreli bir kontratla Rooney'yi göreve getirecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor