Washington Commanders'in sahibi Dan Snyder'a 60 milyon dolar para cezası

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Washington Commanders'in sahibi Dan Snyder, mali usulsüzlük ve bir çalışanına yönelik cinsel tacizde bulunduğu gerekçeleriyle 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. NFL, Snyder'in takımının ligin diğer ekipleriyle paylaşması gereken parayı alıkoyması ve 2012'de bir çalışanına yönelik cinsel tacizde bulunmasına ilişkin 23 sayfalık soruşturmanın raporunu yayımladı.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Washington Commanders'in sahibi Dan Snyder, "mali usulsüzlük ve bir çalışanına yönelik cinsel tacizde bulunduğu" gerekçeleriyle 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

NFL, Snyder'in, takımının ligin diğer ekipleriyle paylaşması gereken parayı alıkoyması ve 2012'de bir çalışanına yönelik cinsel tacizde bulunmasına ilişkin 23 sayfalık soruşturmanın raporunu yayımladı.

Soruşturma kapsamında NFL, Synder'in mali usulsüzlük ve cinsel tacizden ötürü 60 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Müfettişlerin, Washington Commanders'in diğer ekiplerle paylaşması gereken 11 milyon dolarlık geliri alıkoyduğu belirtilen raporda, Snyder'in konu hakkında "yeterli işbirliği yapmadığı" gerekçesiyle gerçek rakamın tam olarak öğrenilemediği kaydedildi.

Raporda, Snyder'in eski takım çalışanına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı.

Washington Commanders'in, NFL gelir paylaşım kurallarını aşmak için takımla ilgili geliri, "konser ve kolej futbol oyunları gibi özel etkinliklerden elde edilen para" olarak sınıflandırdığı öne sürülen raporda, "yanlış bir şekilde düşük fiyatlandırılan biletlerden" milyonlarca dolarlık gelirin, gizli hesaplara aktarıldığı kaydedildi.

Raporda, Washington Commanders'in diğer ekiplerle paylaşması gereken 11 milyon dolara ek olarak takımın defterlerini inceleyen adli muhasebecilerin, lig gelirlerinin bulunduğu hesaplardan özel etkinlik hesaplarına aktarılan 44 milyon dolar daha tespit ettiği bildirildi.