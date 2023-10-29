Wanda Nara, Lösemi Hastalığıyla İlgili Açıklama Yaptı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından lösemi hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nara, hastalığını ilk kez duyuran gazeteciyle ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Daha önce kanser teşhisi nedeniyle Icardi'nin de transfer sürecini etkileyen hastalıkla ilgili Wanda Nara ilk kez net ifadeler kullandı.

"LÖSEMİYİM"

Nara, "Lösemiyim. İlk başta 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nara, hastalığını ilk kez duyuran gazeteciyle ilgili de açıklamada bulundu. Nara, "O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi"ifadelerini kullandı.