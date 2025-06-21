Wagner Pina: Trabzonspor'un Bir Parçası Olmaktan Mutluyum

Wagner Pina: Trabzonspor'un Bir Parçası Olmaktan Mutluyum
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Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Trabzonspor'un kendisi için en iyi tercih olduğunu ve burada güzel zaman geçirmek istediğini belirtti.

Trabzonspor'un yeni transferi Wagren Pine, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolay mutlu olduğunu belirterek, bu büyük kulübün bir parçası olmak istediğini söyledi.

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Wagner Pina, burada olmaktan dolay çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarın burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlımım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım" dedi.

Oyuncu sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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