Wagner Pina, Trabzonspor'da Olmaktan Mutlu

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Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takımda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve bu kulübün bir parçası olmak istediğini belirtti.

- Wagner Pina: "Bu büyük kulübün parçası olmak istiyorum"

TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Wagren Pine, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolay mutlu olduğunu belirterek, bu büyük kulübün bir parçası olmak istediğini söyledi.

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Wagner Pina, burada olmaktan dolay çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarın burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlımım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım" dedi.

Oyuncu sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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