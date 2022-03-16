WADA ile ASEAN arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında, sporda yasaklı maddeyle mücadele konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

WADA'dan yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya Bölgesel Dopingle Mücadele Organizasyonu (SEARADO) tarafından da desteklenen bu anlaşma sayesinde üç yıl boyunca sporda dopingle mücadelede kurumlar arası iletişimin güçlendirileceği belirtildi.

Güneydoğu Asya sporunda dopingle mücadelede söz konusu kurumların 1,5 yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, bu anlaşma sayesinde sporda dürüstlüğün sağlanması ve fair play konularında gelişmeler yaşanacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme"sinde yer alan maddelerin, Güneydoğu Asya'da sporcuların yasaklı madde kullanımını engellemek amacıyla bu iş birliğinin ardından yürürlüğe sokulacağı da vurgulandı.