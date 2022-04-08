WADA'dan 'Barış için Dürüst Oyun' çağrısı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), spor camiasını Barış için Dürüst Oyun Günü'ne (Play True Day for Peace) katılmaya davet etti.

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, temiz sporun önemi hakkında farkındalık oluşturmak için 2014'ten bu yana nisan ayında kutlanan "Dürüst Oyun Günü"ne, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle "Barış için Dürüst Oyun Günü" adı verildi.

Sporcular, ulusal ve bölgesel çaptaki dopingle mücadele kuruluşları, spor federasyonları, hükümetler, spor organizatörleri ve dünyadaki tüm dopingle mücadele paydaşları, WADA'nın sosyal medya kampanyasına katılmaya davet edildi.

Federasyonlardan ve ilgili spor branşının temsilcilerinden, "Barış için Dürüst Oyun" yazısını ya da güne özel hazırlanan görseli, logolarının yanına ekleyerek #PlayTrueDay ve #PlayTrueforPeace etiketleriyle paylaşmaları istendi.