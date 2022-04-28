W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da toprak zeminde bugün teklerde ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5 setlerle rakibine kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova'yı 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider 53 dakikada 6-1, 6-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova'yı 6-2, 6-2 yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

Demirören Haber Ajansı / Spor