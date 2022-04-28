Tenis: W60 Edge İstanbul

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'nda Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Berfu ve partneri Tikhonova, 1 numaralı seri başı Ingrid Neel/Aliona Bolsova Zadoinov çiftini 7-6, 1-6, 14-12'lik setlerle yenerek yarı finale yükseldi.

Berfu/Tikhonova ikilisi yarın saat 11.00'de başlayacak programın ikinci maçında Cristina Dinu/ Andreea Amalia Rosca ile karşılaşacak.

Organizasyonda bugün teklerde de ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez, 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5'lik setlerle kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti.

Turnuvada, 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider, 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova'yı 53 dakikada süren mücadelede 6-1, 6-0'lik setlerle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova'yı 6-2, 6-2'lik setlerle yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

Organizasyon yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final maçlarıyla devam edecek.