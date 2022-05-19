'VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge' başladı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme maçlarıyla başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda kurulan oyun alanında yapılan müsabakaları, yağışlı havaya rağmen çok sayıda sporsever takip etti.

Organizasyonla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen organizasyonları yeniden yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'da sadece bizim yaptığımız üst düzey bir organizasyon. 5 kıta, 33 ülkeden takımlar geldi. 33 ülkeden 32'şer takım erkek ve kızlarda mücadele edecek." dedi.

Turnuva boyunca 200 sporcuyu misafir edeceklerine dikkati çeken Aslandaş, "Sporcu katılımı hayli yüksek. Sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma yolunda puanlarını artırmak için bu turnuvalarda mücadele ediyor. Bundan dolayı turnuva oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Aslandaş, 22 Mayıs Pazar gününe kadar grup maçları ve yarı final müsabakaları yapılacağını vurgulayarak, "Ana tabloya katılmak için eleme müsabakalarını oynayacaklar. Gördüğünüz gibi plaj voleybolu böyle... Amerika'dan kalkıp geliyor, 1 maç oynuyor, yenildiği takdirde eleniyor. Gerçekten kıyasıya mücadele olan spor branşı." diye konuştu.