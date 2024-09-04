Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'un Hedefi Dünya Şampiyonluğu

TÜRKİYE 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olan Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (51), "Hedefimiz bir Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu" dedi.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonada farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli Türker Uygur da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3'üncü oldu. Müdür Yardımcısı Uygur'un babası polis memuru Tamer Uygur'un 1985 yılında İzmir'de görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğu öğrenildi. Türkiye'nin konuştuğu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uğur, hedeflerine ve amacına dair bilgi verdi.

'ÜNİFORMANIN YAKIŞMASI LAZIM VE DİNAMİK OLMAMIZ LAZIM'

14 yaşından beri her türlü sporla uğraştığını söyleyen Uygur, "14 yaşında polis kolejine girdiğimden beri aktif spor hayatım var. Her türlü sporla uğraştım. Kolejde uzun mesafe kros koşuyordum. Cirit, gülle attım daha sonra akademiye geçtiğimde judo ile ilgilendim. Judoda bir Türkiye şampiyonluğu elde ettim o senelerde. Daha sonra buz hokeyi yaptım. Akademinin buz hokeyi takımında 4 yıl kadar buz hokeyi oynadım. Mesleğe başlayınca da fitness ile ilgilenmeye başladım. Vücudumu dinamik tutmak için, malum mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve dinamik olmamız lazım. Bu yüzden bu sporla ilgilendim" dedi.

'ÜNİFORMAYA OLAN SAYGI VE SEVGİLERİNİ SPORLA PERÇİNLESİNLER'

Meslektaşlarına örnek olup onları da spora teşvik etmek istediğini söyleyen Uygur, "Meslektaşlarıma polis okullarında görev yaptığım süreçte öğrencilerime de hep bunu tavsiye ettim ve örnek olmak istedim. Sonunda da eşimin de desteğiyle dedi ki, hani bunun daha bir üst seviye ye nasıl çıkarabiliriz? Madem yapıyoruz bu sporu bir yarışmaya da katılalım. Belki sesimizi daha iyi duyururuz. Daha iyi şeyler kanıtlayabiliriz diye. 51 yaşında buna niyet ettim ve Allah'ın izniyle de güzel bir derece elde ettik. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Meslektaşlarımızın çoğu hemen mesajlar attılar. İşte 'Yarın spor salonuna yazılacağım. Hemen bugün spora tekrar başlayacağım' diye. Bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü amacım buydu. Meslektaşlarıma mesleğin her türlü zorluğuna rağmen sporu hayatlarından çıkarmamalarını bu üniformaya olan saygı ve sevgilerini sporla perçinleyip daha nizami bir görüntü, daha güzel bir duruş sergilemeleri için bunun olmazsa olmaz olduğunu kanıtlamış oldum bu yaşta, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Hedefinin bir sonraki süreçte dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Türker Uygur, "Hedef var. Bu misyonumuz tamamlandı, yeni misyonlarımız gelecek. Hedefimiz bir Avrupa şampiyonluğu hatta, dünya şampiyonluğu. Onun için uğraşacağım. Vazgeçmeyeceğim, durmayacağım" diye konuştu.

'BİR TAKIM KURACAĞIZ'

Emniyet teşkilatı olarak ses getirmeyi hedeflediklerini belirten Uygur, yurt içi ve yurt dışında emniyet kulübü kurmak istediklerini söyleyerek, "Emniyet teşkilatında tekrar sporu yaygın hale getirmeyi planlıyorum. Hatta bu sporla benden daha güzel başarılar elde etmiş bir sürü meslektaşım var. Onlar bunu duyuramadılar, ses getiremediler. Benim şahsıma, yaşımdan ya da rütbemden kaynaklı güzel ses getirdi. Hepsini inşallah bir çatı altına toplayacağız. Emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur. Bir takım kuracağız. Yurt içinde yurt dışında şampiyonalara, yarışmalara katılacağız. Niyetimiz bu yönde inşallah, becerebilirsek" dedi.