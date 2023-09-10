Vücut Geliştirme Sporcusu Aslan Hafızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul'da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medyada popüler olan Hafızoğlu'nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
İstanbul'da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde konakladığı otelde ölü bulunmuştu. Hafızoğlu, bugün Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine antrenörün yakınları ve aile fertleri katıldı.
Hafızoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor