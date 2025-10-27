Volkan Glatt ve Semra Ersayın Rize'de Renkli Bir Düğünle Evlendi

Çaykur Rizespor'da 1 sezon kiralık olarak forma giyen ve kariyerini antrenör olarak sürdüren Volkan Glatt, Rize'de horon ve halaylar eşliğinde dünya evine girdi.

Almanya'nın Heidelberg şehrinde doğmuş olan ve futbol kariyerinde Türkiye'de de Galatasaray ve Çaykur Rizespor olmak üzere birçok kulüpte forma giyen Volkan Glatt, Rize'de düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Glatt, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer olduktan sonra 1 sezon yeşil-mavili formayı terletti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen düğün töreninde salona mehter marşı ile giren Semra Ersayın ve Volkan Glatt çifti, davul, zurna ve kemençe eşliğinde halk oyunları oynadı. Glatt ve Ersayın çiftinin düğünü renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE