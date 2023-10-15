Volkan Demirel ve Ahmet Yeşil Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri'nde ödül aldı

Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri töreninde, Hatayspor'un depremi dünyaya gözyaşlarıyla duyuran teknik direktörü Volkan Demirel ödül aldı. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Ödül töreninde öne çıkan diğer isim ise Mersin'i sanatta bir marka haline getiren ressam Ahmet Yeşil oldu.

Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri töreninde, Hatayspor'un depremi dünyaya gözyaşlarıyla duyuran teknik direktörü Volkan Demirel ödül aldı. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Mersin'de yayın yapan RotaBusiness dergisinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri töreni yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Ödül töreninde öne çıkan iki isim, maçlarını Mersin'de oynayan ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Hatayspor'un depremi dünyaya gözyaşlarıyla duyuran teknik direktörü Volkan Demirel ile Mersin'i sanatta bir marka haline getiren, yaptığı çalışmalarla birçok ulusal ve uluslararası platformda ödül alan ressam Ahmet Yeşil oldu.

Volkan Demirel ödül törenine video konferans ile katılırken, dünyanın müzikte en prestijli ödülü olan Grammy ödülünü iki kez alan Mersinli tenör Bülent Bezdüz de Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Ödül gecesi ile ilgili açıklama yapan RotaBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak, "Ödül törenimizi bu yıl ayrı duygularla gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olması nedeniyle törenimiz daha coşkulu bir atmosferde geçti. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz töreni diğerlerinden ayıran unsur, kentin STK liderlerinin seçici kurulda yer alması ve başvuruların kamuya açık olmasıdır. Törenimiz dördüncü yıl sonunda kente maloldu ve kentin en prestijli ödülü haline geldi. Bu sürecin planlanmasında derginin imtiyaz sahibi Serkan Kılınç ve Rota Ajansın kurucu ortağı Murat Tunçer'in büyük özverisi ve emeği var. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bülent Bezdüz, Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrasıyla birlikte görev aldığı ve canlı olarak kaydedilen Berlioz'un Les Troyens (Hellenus) ve Verdi'nin Fasltaff (Fenton) kayıtlarıyla 2002 ve 2006 yıllarında üç Grammy ödülünün sahibi oldu 2002 yılında gerçekleştirilen 44.Grammy Ödüllerinde Les Troyens, Sir Colin Davis yönetiminde "En İyi Klasik Müzik Kaydı" ve "En İyi Opera Kaydı" dallarında iki ödülün de sahibi oldu. 2006 yılında, 48. Grammy Ödüllerinde Sir Colin Davis yönetiminde gerçekleştirilen Verdi'nin Falstaff kaydı "En İyi Opera Kaydı" ödülüne layık görüldü. 2011 yılında, David Parry yönetiminde Londra Flarmoni Orkestrası ve Opera Rara ile 2009 yılında yapılan Rossini'nin Emione operası kaydı Gramophone ödülüne layık görüldü.